02 января, 04:25Происшествия
Число погибших при землетрясениях в Японии достигло 6 человек
Фото: ТАСС/Kyodo News via AP
Число погибших при серии мощных землетрясений в японской префектуре Исикава увеличилось до шести человек. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на медиков.
Японское правительство провело в официальной резиденции премьер-министра страны совещание штаба по противодействию ЧС в связи с прошедшим в Японии землетрясением.
В понедельник, 1 января, в Японии была зафиксирована серия мощных землетрясений. Подземные толчки магнитудой 5,4 и 7,6 были зафиксированы на западе страны.
После землетрясений в Японии объявили угрозу цунами. По сообщениям СМИ, в префектуре Исикава волны уже достигали от 1,2 до 0,5 метра.
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