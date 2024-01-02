Airbus направит специалистов для участия в расследовании ЧП в аэропорту Токио

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Французская аэрокосмическая компания Airbus, которая произвела лайнер японских авиалиний JAL, загоревшийся в токийском аэропорту, направит специалистов в Японию для помощи в расследовании причин происшествия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

В заявлении концерна, опубликованном на его официальном сайте, сообщается, что Airbus окажет техническую помощь Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA). Для этого Airbus направляет команду специалистов для оказания помощи японским властям.

Самолет JAL, следовавший из северного города Саппоро в Токио, при посадке в столичном аэропорту Ханэда столкнулся с военно-транспортным самолетом DHC-8 береговой охраны Японии, который готовился вылетать в пострадавшие от землетрясений регионы страны, чтобы доставить туда гуманитарную помощь. После столкновения оба самолета загорелись.

В результате столкновения самолетов погибли пять из шести членов экипажа транспортного самолета DHC-8 береговой охраны Японии. На борту пассажирского самолета находились 379 человек, из них 8 младенцев. Всем удалось эвакуироваться.

В посольстве РФ рассказали, что информации о гражданах России среди пассажиров лайнера японской авиакомпании отсутствует.