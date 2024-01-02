Пять членов экипажа транспортного самолета, столкнувшегося с лайнером в Токио, погибли

Фото: телеграм-канал "СМОТРИ"

Пять из шести членов экипажа транспортного самолета DHC-8 береговой охраны Японии, который столкнулся с пассажирским лайнером авиакомпании Japan Airlines в Токио, погибли. Об этом сообщает телеканал NHK.

По информация береговой охраны, состояние пилота DHC-8, который смог эвакуироваться из горящего самолета, оценивается как тяжелое.

Самолет японской авиакомпании Japan Airlines (JAL) загорелся во время посадки в токийском аэропорту Ханэда. Авиалайнер столкнулся с самолетом береговой охраны.

В посольстве РФ рассказали, что информации о гражданах России среди пассажиров лайнера японской авиакомпании отсутствует. По уточненным данным, на борту находились 379 человек, из них 8 младенцев. Всем удалось эвакуироваться.

Ранее сообщалось, что самолет Ан-12, следовавший из Певека, успешно сел в аэропорту Хурба в Комсомольске-на-Амуре. У судна было нарушение рулевого управления. На борту были восемь человек, никто не пострадал.

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