Пассажирский самолет загорелся при посадке в токийском аэропорту Ханэда

Фото: телеграм-канал Readovka

Самолет японской авиакомпании Japan Airlines (JAL) загорелся во время посадки в токийском аэропорту Ханэда. Об этом сообщил телеканал NHK.

По данным телеканала, авиалайнер мог столкнуться с самолетом береговой охраны. В данный момент эта информация проверяется.

В настоящее время на место ЧП прибыли пожарные расчеты, которые занимаются ликвидацией огня. На борту самолета находились 367 пассажиров и члены экипажа. Их благополучно эвакуировали.

Ранее сообщалось, что самолет Ан-12, следовавший из Певека, успешно сел в аэропорту Хурба в Комсомольске-на-Амуре. У судна было нарушение рулевого управления. На борту были восемь человек, никто не пострадал.

До этого вертолет Ми-2 совершил экстренную посадку на Ставропольском крае. Погибших и пострадавших в результате ЧП нет. Как отметил губернатор региона Владимир Владимиров, причиной мог стать отказ одного из двигателей.

Ространснадзор провел внеплановую проверку компании "Уральские авиалинии"