"Уральские авиалинии" попросили уволиться пилотов, посадивших самолет в поле

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Руководство "Уральских авиалиний" попросило пилотов, которые посадили самолет в поле под Новосибирском, написать заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом заявил один из пилотов Эдуард Семенов, сообщает телеканал "360".

По его словам, расследование инцидента еще не закончилось, однако его и коллегу попросили уволиться. Он не отрицает, что могли быть ошибки, но они выбрали площадку и посадили судно, спасли человеческие жизни. Семенов уверен, что похожих случаев можно пересчитать по пальцам, а их ситуация – единственная.

Он добавил, что руководство не дало пилотам время на раздумья, однако мужчина еще заявление не писал. Некоторые говорят, что пилотам повезло, но сам Семенов считает, что везение – дело вторичное и самолет не сам садился.

Пилот признался, что столкнулся с таким впервые и не знает, что будет дальше.

Как сообщали некоторые телеграм-каналы, в авиакомпании отказались комментировать данную ситуацию.

В свою очередь, жена Семенова подтвердила, что ее мужа просят уволиться из "Уральских авиалиний", сообщает "Газета.ру". Она назвала это решение "несправедливым" и сказала, что семья против увольнения.

Инцидент с пассажирским самолетом Airbus A320, который следовал из Сочи в Омск, случился 12 сентября этого года. Судно совершило экстренную посадку в поле под Новосибирском.

На борту находились 167 человек, в том числе 6 членов экипажа и 23 ребенка. Двое из них – в возрасте меньше года. Экипаж оперативно эвакуировал пассажиров. За медпомощью после посадки обратились пять человек.

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта").

Росавиация создала комиссию для расследования причин и обстоятельств произошедшего.

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