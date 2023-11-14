Расследование инцидента с самолетом "Уральских авиалиний" продолжается – Росавиация

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Расследование инцидента с самолетом авиакомпании "Уральские авиалинии", совершившим экстренную посадку на пшеничном поле в Новосибирской области, продолжается, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров.

По его словам, расследование связано с вопросами безопасности полетов.

"Мы плотно работаем с авиакомпанией "Уральские авиалинии". Вчера мы проводили с ними соответствующее совещание, завтра будет заседание. И будет продолжена работа по расследованию серьезного авиационного инцидента", – цитирует Ядрова ТАСС.

Утром 12 сентября пассажирский самолет Airbus A320, летевший из Сочи в Омск, совершил незапланированную посадку на подобранную с воздуха площадку – в поле в Убинском районе Новосибирской области.

Экипаж послал сигнал бедствия, после чего воздушное судно повернуло на Новосибирск. По пути командир экипажа вынужден был принять решение о посадке в открытом поле. Разрушений самолета, строений и сооружений на земле нет.

На борту воздушного судна находились 167 человек, в том числе 6 членов экипажа и 23 ребенка. Двое из них – в возрасте меньше года. Экипаж оперативно эвакуировал пассажиров.

Следствие возбудило уголовное дело по факту аварийной посадки самолета. Оно расследуется по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".

Росавиация создала комиссию для расследования причин и обстоятельств авиаинцидента.

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