Данных о россиянах на борту горящего в Токио авиалайнера не поступало – посольство

Фото: телеграм-канал "Подъём"

Информация о гражданах России среди пассажиров лайнера японской авиакомпании Japan Airlines, который загорелся в токийском аэропорту Ханэда при посадке, отсутствует. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление посольство РФ в Японии.

В диппредставительства отметили, что среди пассажиров японского лайнера не было российских граждан. Обращения в посольство также не зафиксированы.

Также японский телеканал NHK сообщает, что судьба пятерых из шести находившихся в самолете береговой охраны Японии, столкнувшегося с пассажирским бортом авиакомпании JAL, неизвестна.

По уточненным данным, на борту находились 379 человек, из них 8 младенцев. Всем удалось эвакуироваться.

Ранее сообщалось, что самолет японской авиакомпании Japan Airlines (JAL) загорелся во время посадки в токийском аэропорту Ханэда. По предварительным данным, авиалайнер мог столкнуться с самолетом береговой охраны. В данный момент эта информация проверяется. Фюзеляж самолета JAL практически полностью выгорел, работающим на месте пожарным пока не удается справиться с пламенем.