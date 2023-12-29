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29 декабря, 16:38

Происшествия

Пассажиров экстренно севшего в Сургуте самолета доставят в Когалым

Фото: depositphotos/nitinut380

Пассажиры рейса Москва – Когалым авиакомпании Utair, который совершил экстренную посадку в Сургуте из-за неблагоприятных метеоусловий, будут доставлены до места назначения наземным транспортом. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

По сообщению пресс-службы, авиакомпания организует перевозку пассажиров из Сургута в Когалым наземным транспортом. Оттуда борт вылетит в Москву.

Ранее стало известно, что 29 декабря у летевшего из Москвы в Когалым самолета Boeing 737-500 авиакомпании Utair отказал двигатель.

Отмечалось, что инцидент произошел с самолетом, который выполнял регулярный ночной рейс UTA 445. На борту находились 96 пассажиров, никто из них не пострадал. По факту произошедшего начата проверка исполнения требований воздушного законодательства.

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