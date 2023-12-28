Самолет в Якутии приземлился на реку Колыму

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Самолет Ан-24 с 30 пассажирами и 4 членами экипажа на борту произвел посадку вне взлетно-посадочной полосы в аэропорту поселка Зырянка в Якутии. Об этом со ссылкой на региональный оперативный штаб сообщает ТАСС.

"28 декабря при выполнении рейса ЯП217 по маршруту Якутск – Зырянка – Среднеколымск воздушное судно Ан-24 произвело посадку вне взлетно-посадочной полосы аэропорта Зырянка. На борту находились 30 пассажиров и 4 члена экипажа", – указано в сообщении.

Уточняется, что никто не пострадал, самолет также не был поврежден. Согласно данным Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, судно село на песчаную косу реки Колымы.

На место происшествия уже вылетели комиссия Росавиации, следователи и руководство авиакомпании "Полярные авиалинии". Росавиация назначила проверку по данному факту, согласно предварительной информации, самолет приземлился вне взлетно-посадочной полосы из-за ошибки экипажа при пилотировании.

Ранее Boeing 737-800 экстренно сел в Новосибирске. Один из пассажиров рассказал, что неполадки в работе двигателей самолета, вылетевшего в Москву, заметили еще при разгоне.

По его словам, когда самолет начал набирать скорость, на полосе стали хлопать турбины, после чего на двух из них появилось пламя. Также были слышны хлопки, а мощность падала. Затем воздушное судно взлетело, но периодически сваливалось. Позже все нормализовалось.



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