Boeing попросил клиентов поискать в самолетах 737 Max незакрепленный болт – СМИ

Фото: TAСС/ZUMA Press Wire/Zuma

Американский авиастроитель Boeing попросил своих клиентов по всему миру проинспектировать самолеты Boeing 737 Max на предмет незакрепленного болта в конструкции. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Сперва данный дефект обнаружил неназванный иностранный эксплуатант во время планового технического обслуживания механизма рулевой тяги. Впоследствии на одном из неотгруженных авиалайнеров незатянутый болт обнаружила и сама компания.

В Boeing заявили, что все новые 737 Max будут проходить проверку перед передачей клиентам, однако из соображений предосторожности рекомендовали эксплуатантам проверять свои самолеты данной модели и сообщать в компанию о любых возможных находках.

С моделью лайнеров этого типа ранее произошло два крушения – в Эфиопии в 2018 году и в Индонезии в 2019 году. После этого эксплуатацию Boeing 737 Max приостанавливали по всему миру.

Ранее сообщалось, что в сентябре опытный образец самолета Sukhoi Superjet-100 с максимальным импортозамещением комплектующих совершил свой второй полет. Он продолжался 75 минут и проходил уже на высотах до 6 тысяч метров.

Как и во время первого полета, за штурвалом самолета находился командир Леонид Чикунов. Вторым пилотом стал Сергей Завалкин. Третьим членом экипажа был бортовой оператор Денис Велижанин.

Новая версия Sukhoi Superjet-100 – это российский ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, в котором максимальное количество комплектующих импортозамещены. Проект был инициирован после введения против России западных санкций.



Путин заявил, что РФ планирует произвести свыше тысячи самолетов к 2030 году