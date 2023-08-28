Red Wings купила грузового авиаперевозчика Sky Gates Airlines

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Российская авиакомпания Red Wings купила грузовую авиакомпанию Sky Gates Airlines, пишет РИА Новости со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

Из документа следует, что изменение было обозначено в реестре 25 августа. В июле гендиректор Red Wings Евгений Солодилин сообщал о планах по покупке грузовой авиакомпании. На тот момент он уточнял, что сделка была на финальной стадии.

Топ-менеджер перевозчика добавил, что в будущем в грузовом сегменте компания начнет опираться на российские самолеты Ил-96 и Ту-204/214.

Ранее президент Союза туристических агентств Сергей Голов прокомментировал ситуацию с частыми задержками рейсов Red Wings. По его мнению, это может стать началом конца для авиакомпании. Однако, считает он, следует помнить о проблемах технического характера, с которыми сталкиваются перевозчики в условиях санкций.

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