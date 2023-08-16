Пассажир заявил, что Red Wings вновь задержала рейс из Москвы минимум на 2,5 часа

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Авиакомпания Red Wings 16 августа перенесла вылет рейса WZ3023 из столичного аэропорта Жуковский в египетскую Хургаду четыре раза, задержав его минимум на 2,5 часа. Об этом Москве 24 рассказал пассажир рейса.

По словам клиента авиакомпании, согласно заявленному графику, самолет Red Wings должен был вылететь из Москвы в Хургаду в 15:55. При этом после последнего обращения представителей перевозчика выяснилось, что вылет перенесли с 19:05 до 20:10.

Принесенные пассажирам неудобства в компании объяснили техническими причинами. Однако, как отметил молодой человек, информация о переносе рейса на официальных ресурсах Red Wings не публиковалась. О задержке рейса также не информирует табло в Жуковском.

Ситуация вокруг Red Wings началась после того, как авиакомпания перенесла несколько раз рейс из турецкой Антальи в Москву. Пассажирам пришлось ожидать вылета более 12 часов.

После этого вылететь самолетом авиакомпании не смогли пассажиры рейса из Москвы в египетский Шарм-эль-Шейх. Клиентам предложили перенести полет с 15 на 16 августа.

В связи с многочисленными неудобствами, доставленными пассажирам, Следственный комитет (СК) РФ решил возбудить в отношении Red Wings уголовное дело. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего по факту оказания услуг по перевозке пассажиров, не соответствующих требованиям безопасности.



Red Wings после уголовного дела СК не увидела угрозы для безопасности пассажиров