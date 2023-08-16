Red Wings после уголовного дела СК не увидела угрозы для безопасности пассажиров

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Авиакомпания Red Wings не увидела угрозы безопасности пассажирам и самолету из-за выключенной вспомогательной силовой установки (ВСУ). Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе перевозчика.

"Авиакомпания Red Wings подтверждает, что рейс Анталья – Москва (аэропорт Жуковский) 13 августа выполнялся с деактивированной ВСУ. Это распространенная международная практика, которая не нарушает требований безопасности полетов", – говорится в сообщении.

В компании пояснили, что ВСУ используется для запуска двигателей и энергопитания воздушного судна без использования дополнительного наземного оборудования. Систему кондиционирования самолета при этом назвали исправной, отметив, что она работает за счет функционирования маршевых двигателей.

Помимо этого, как пояснили в самой авиакомпании, ее специалисты оказывают следствию содействие, предоставляя необходимую документацию в рамках расследования уголовного дела.

Ситуация с Red Wings произошла на фоне отмены ее рейса из подмосковного аэропорта Жуковский в египетский Шарм-эль-Шейх. В связи с этим представители авиакомпании предложили пассажирам осуществить полет не 15, а 16 августа.

Также Red Wings задержала рейс, летевший из Екатеринбурга в Анталью. По словам представителей компании, вылет не был произведен из-за поломки двух самолетов. Пассажиры задержанных рейсов летели на резервных самолетах авиакомпании и на вспомогательном борте "Икар".

По факту произошедшего глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить в отношении компании уголовное дело. Его начали расследовать по факту оказания услуг по перевозке пассажиров, не соответствующих требованиям безопасности.



СК РФ заявил, что авиакомпания Red Wings подвергла опасности более 400 пассажиров