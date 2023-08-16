Рейс авиакомпании Red Wings вылетел из Антальи в Екатеринбург спустя два дня

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Рейс WZ3062 авиакомпании Red Wings, который должен был осуществлять полет из Антальи в Екатеринбург, вылетел из турецкого аэропорта с задержкой около двух суток. Самолет должен был покинуть воздушную гавань 14 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей аэропорта.

Отмечается, что посадка на борт в аэропорту Турции была завершена, самолет вылетел. Изначально отправка должна была осуществиться в 08:40 по московскому времени, однако воздушное судно вылетело в десятом часу.

По словам сотрудников турецкого аэропорта, самолет прибудет в Екатеринбург через три часа. Согласно информации сервиса Flightradar, Boeing 777 пролетел над турецкой провинцией Нигде в северо-восточном направлении.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг авиакомпанией Red Wings. Отмечалось, что компания отменила рейс из аэропорта Жуковский в египетский Шарм-эль-Шейх.

В результате произошедшего представители компании предложили пассажирам покинуть воздушную гавань не 15, а 16 августа. Также перевозчик в качестве извинений предоставил пассажирам питание и предложил заселить их в гостиницу.

Red Wings перенесла рейс Екатеринбург – Анталья из-за поломки сразу двух судов, в связи с чем пришлось отменить график вылета.

Позже перевозчик сообщил, что все рейсы будут возобновлены 16 августа. В компании добавили, что все три самолета Boeing-777 исправны и выполняют рейсы.



Авиакомпания Red Wings планирует восстановить график полетов с 16 августа