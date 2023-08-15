Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении авиакомпании Red Wings

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг авиакомпанией Red Wings. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

В СК отметили, что в средствах массовой информации начала распространяться информация о том, что с 12 по 14 августа граждане РФ не могли вылететь из аэропортов в некоторых странах. Они находились в некомфортных условиях длительное время.

"Глава ведомства поручил руководителю Западного МСУТ СК России Павлу Выменцу возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг авиакомпанией Red Wings", – говорится в сообщении.

Ранее авиакомпания Red Wings отменила рейс из подмосковного аэропорта Жуковский в египетский Шарм-эль-Шейх. В связи с этим представители авиакомпании предложили людям улететь не 15 августа, а 16 августа.

В качестве извинений пассажирам предоставили холодные напитки и горячее питание в терминале аэропорта. Помимо этого, авиакомпания предложила временно заселить людей в гостиницу за счет Red Wings.

Компания Red Wings за последнюю неделю задержала несколько рейсов. Один такой случай произошел на рейсе Екатеринбург – Анталья. Тогда представители авиакомпании заявляли, что у них сломались сразу два самолета. Из-за этого пришлось изменить график вылета.

В результате пассажиров задержанных рейсов перевезли на резервных самолетах авиакомпании и на вспомогательном борте "Икар".

Сотни туристов не смогли улететь в Египет из-за проблем авиакомпании RedWings