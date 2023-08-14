Пассажиров задержанных рейсов Red Wings доставили из Екатеринбурга в Анталью

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Авиакомпания "Икар" доставила из Екатеринбурга в Анталью порядка 400 пассажиров задержанных рейсов Red Wings. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.

Уточняется, что также планируется перевозка 429 пассажиров по обратному маршруту. Предварительно, время вылета из турецкого аэропорта в Екатеринбург – 00:30 по московскому времени.

Ранее стало известно, что авиакомпания Red Wings направит в Анталью резервный самолет для застрявших там туристов в ближайшее время.

До этого сообщалось, что российская авиакомпания Nordwind Airlines перевезет пассажиров задержанных рейсов Red Wings из Антальи.

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