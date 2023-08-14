Авиакомпания Red Wings направит в Анталью резервный борт для туристов

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Авиакомпания Red Wings направит в Анталью резервный самолет для застрявших там туристов в ближайшее время. Об этом сообщается в телеграм-канале Росиавиации.

"Авиакомпанией "Ред Вингз" в ближайшее время планируется для обеспечения перевозки пассажиров из Антальи в Екатеринбург направить из аэропорта Жуковского резервное воздушное судно", – говорится в сообщении.

Кроме того, Роспотребнадзор планирует оказать содействие пассажирам задержанных рейсов. В ведомстве напомнили, что при задержке рейса пассажир может отказаться от полета. Данное действие является вынужденным, перевозчик обязан вернуть стоимость билета, отметило ведомство. Также пассажир имеет право на возмещение убытков.

"В связи с задержками ряда рейсов авиакомпании Red Wings сотрудники Роспотребнадзора готовы оказать всестороннее содействие авиапассажирам, чьи права не будут урегулированы в полном объеме по соглашению с авиаперевозчиком в досудебном порядке", – добавили в Роспотребнадзоре.

Ранее стало известно, что российская авиакомпания Nordwind Airlines перевезет пассажиров задержанных рейсов Red Wings из Антальи.

До этого в Росавиации сообщали о предварительной договоренности по перевозке части пассажиров авиакомпанией "Икар".

Между тем транспортная прокуратура начала проверку соблюдения прав пассажиров рейсов авиакомпании Red Wings. Представители ведомства изучат все обстоятельства инцидента и при наличии оснований примут меры.

Предварительной причиной задержек рейсов стала техническая неисправность воздушных судов. Всех пассажиров разместили в гостиницах. В прокуратуре уточнили, что вылеты запланированы на 14 августа.

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