В Росавиации заявили, что авиакомпании РФ заинтересованы в возобновлении полетов в Тунис

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Авиакомпании РФ заинтересованы в том, чтобы вновь осуществлялись полеты в Тунис. Сейчас такая возможность рассматривается, сообщается на официальном сайте Росавиации.

Заместитель главы ведомства Владимир Потешкин обратил внимание, что в настоящее время российские авиакомпании не могут летать в Тунис. Однако перевозчик Nouvelair Tunisie выполняет рейсы из Монастира в Москву и Санкт-Петербург.

"Перевозчики проводят оценку технических и производственных возможностей для возобновления полетов по данному направлению. Кроме того, рекомендовал тунисской авиакомпании рассмотреть вопрос начала перевозок в другие регионы России", – приводятся его слова в материале Росавиации.

Ранее заместитель посла Индонезии в РФ Берлиан Хелми заявил, что Индонезия откроет прямое авиасообщение с Владивостоком и транзитные рейсы с другими российскими регионами. Уточнялось, что преимущество отдают возможности начать полеты именно во Владивосток, поскольку РФ ориентируется на восточную часть страны, а Индонезия идет ей навстречу.

До этого о работе над восстановлением прямого авиасообщения между РФ и Индонезией сообщали в российском посольстве.



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