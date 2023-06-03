Рейсы между РФ и Вьетнамом могут быть возобновлены в полном объеме в 2023 году

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Рейсы между Российской Федерацией и Вьетнамом могут быть возобновлены в полном объеме в 2023 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на диписточник.

"Стороны усиленно работают над этим вопросом. Надеемся, в текущем году все получится", – отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что агентство гражданской авиации Грузии выдало разрешение на полеты российской авиакомпании Red Wings. Авиарейсы Red Wings по направлениям Сочи – Тбилиси – Сочи и Москва – Кутаиси – Москва стартуют с июня.

В конце апреля этого года самолеты "Аэрофлота" начали летать между Сочи и Ереваном. Во время летнего сезона прямые перелеты в Ереван будут осуществляться еще из Москвы и Екатеринбурга.

Прямое авиасообщение между Россией и Грузией возобновилось 19 мая