"Аэрофлот" запустил прямые рейсы между Сочи и Ереваном

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Самолеты "Аэрофлота" начали летать между Сочи и Ереваном. Соответствующая информация появилась на официальном сайте российской авиакомпании.

В сообщении уточняется, что это будут ежедневные рейсы, выполняемые самолетами Airbus A320. Кроме того, во время летнего сезона прямые перелеты в Ереван будут осуществляться еще из Москвы и Екатеринбурга.

В свою очередь, авиакомпания "Россия", которая входит в группу "Аэрофлот", выполняет полеты из Санкт-Петербурга, Самары и Волгограда.

Ранее сообщалось, что крупная турецкая компания Havaş может перестать обслуживать в аэропортах импортные самолеты, которые находятся в парках у авиакомпаний из России, Белоруссии, Ирана.

Больше всего в перечне самолетов "Аэрофлота", также есть лайнеры авиакомпаний AirBridgeCargo, Azur Air, I Fly, Pegas Fly, "Победа", "Россия", S7, Utair, "Уральские авиалинии", Red Wings, Nordwind и "Ямал", белорусской "Белавиа" и иранских Iran Air и Mahan Airlines.



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