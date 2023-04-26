Западные санкции в отношении авиапарка РФ провалились – СМИ

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Анализ данных о воздушном движении над Россией показал, что санкции не сказались на нем, сообщает немецкий журнал Wirtschaftswoche.

Издание проанализировало данные портала мониторинга полетов Flightradar24. В результате оказалось, что нет существенной разницы между движением рейсов с апреля 2022 года, когда в силу вступили санкции, и движением с конца марта 2023 года.

Как отметил автор материала, Запад ставил ставки на то, что три четверти парка российской гражданской авиации производится в ЕС, США или Канаде, при этом недооценил решимость России.

"Например, президент Владимир Путин быстро одобрил экспроприацию принадлежащих Западу самолетов и их перерегистрацию в своей стране", – добавил он.

Журналист также напомнил, что запчасти Россия может получать по неофициальных каналам или из третьих стран, в частности Казахстана, Турции или Узбекистана.

Ранее глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что западные самолеты российских авиакомпаний смогут летать до 2030 года при условии выполнения работ по поддержанию их летной годности.

Он отметил, что санкции против авиаотрасли РФ, а именно запрет на поставку запчастей и техобслуживание авиатехники, никак не повлияли на безопасность полетов в России. Глава Росавиации сообщил, что во время рабочих поездок пользуется только воздушным транспортом и в большинстве случаев летает обычными рейсовыми самолетами и вертолетами коммерческих авиакомпаний.

Похожим прогнозом поделился глава единой дальневосточной авиакомпании "Аврора" Константин Сухоребрик. Он рассказал, что если ситуация с поставками запчастей не ухудшится и будут найдены пути, как поддержать импортную технику, то магистральные Airbus A319 в России будут летать еще десять лет без проблем. После этого самолеты просто постареют, добавил Сухоребрик.

До этого Нерадько заявил, что целью санкций Евросоюза в авиационной сфере против РФ является уничтожение авиации в России, однако Западу не достичь этого. Глава Росавиации сообщил, что РФ продолжает сотрудничать с авиационными властями дружественных стран и международными организациями, несмотря на санкции.

После начала СВО на Украине западные страны запретили поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались также услуги техобслуживания и страхования самолетов.