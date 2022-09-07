ОАК и "Аэрофлот" подписали соглашение о поставке 339 самолетов российского производства

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Объединенная авиастроительная корпорация и "Аэрофлот" подписали соглашение о намерениях по приобретению 339 самолетов российского производства, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что соглашение предусматривает передачу группе Аэрофлот на условиях аренды 210 самолетов МС-21, 89 самолетов Superjet-New и 40 Ту-214 в период 2023–2030 года.
Так, в 2023 году в группу поступят первые два Superjet-New, а с 2024 года планируется поставка первых шести самолетов МС-21 и первых семи самолетов Ту-214.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому авиакомпания S7 может осуществить вывоз двух самолетов Boeing 737 max 8 в Турцию. Уточняется, что в России в настоящее время отсутствует разрешение на эксплуатацию указанных самолетов.
До этого сообщалось, что российские авиакомпании, в том числе "Аэрофлот", начали разбирать самолеты, чтобы обеспечить наличие запасных частей, которые стали недоступны из-за западных санкций.
В агентстве отмечают, что минимум один российский самолет Sukhoi Superjet 100 и Airbus A350, оба эксплуатируемые "Аэрофлотом", в настоящее время остановлены и разбираются. Оборудование было взято и с пары самолетов Boeing 737 и Airbus A320 "Аэрофлота".
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