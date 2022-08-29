Кабмин РФ дал разрешение S7 на вывоз в Турцию двух Boeing 737 max 8

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому авиакомпания S7 может осуществить вывоз двух самолетов Boeing 737 max 8 в Турцию. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Разрешить ООО "Глобус" до 31 декабря 2022 года включительно вывоз за пределы территории РФ в Турецкую Республику товаров по перечню согласно приложению", – следует из документа.

Уточняется, что в России в настоящее время отсутствует разрешение на эксплуатацию указанных самолетов.

Ранее сообщалось, что российские авиакомпании, в том числе "Аэрофлот", начали разбирать самолеты, чтобы обеспечить наличие запасных частей, которые стали недоступны из-за западных санкций.

В агентстве отмечают, что минимум один российский самолет Sukhoi Superjet 100 и Airbus A350, оба эксплуатируемые "Аэрофлотом", в настоящее время остановлены и разбираются. Оборудование было взято и с пары самолетов Boeing 737 и Airbus A320 "Аэрофлота".