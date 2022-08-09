Попавшие под санкции авиакомпании РФ начали разбирать самолеты на запчасти – СМИ

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Российские авиакомпании, в том числе "Аэрофлот", начали разбирать самолеты, чтобы обеспечить наличие запасных частей, которые стали недоступны из-за западных санкций. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

В агентстве отмечают, что минимум один российский самолет Sukhoi Superjet 100 и Airbus A350, оба эксплуатируемые "Аэрофлотом", в настоящее время остановлены и разбираются. Оборудование было взято и с пары самолетов Boeing 737 и Airbus A320 "Аэрофлота".

Как уточняют отраслевые эксперты, двигатели часто меняются местами между самолетами и обычно поставляются по отдельным контрактам, так как не считаются основной частью.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров ранее сообщил, что иностранные компании отказали России в поставке компонентов для МС-21, не назвав причин такого решения. Причем, по его словам, некоторые заказы были заранее оплачены.

В то же время министр отметил, что в связи с этим Россия подписала соглашения по импортозамещению с рядом компаний. Таким образом, серийное производство МС-21 с замещенными импортными комплектующими, по его предположению, начнется в 2024 году.

