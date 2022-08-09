Попавшие под санкции авиакомпании РФ начали разбирать самолеты на запчасти – СМИ

Фото: depositphotos/Chalabala
Российские авиакомпании, в том числе "Аэрофлот", начали разбирать самолеты, чтобы обеспечить наличие запасных частей, которые стали недоступны из-за западных санкций. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.
В агентстве отмечают, что минимум один российский самолет Sukhoi Superjet 100 и Airbus A350, оба эксплуатируемые "Аэрофлотом", в настоящее время остановлены и разбираются. Оборудование было взято и с пары самолетов Boeing 737 и Airbus A320 "Аэрофлота".
Как уточняют отраслевые эксперты, двигатели часто меняются местами между самолетами и обычно поставляются по отдельным контрактам, так как не считаются основной частью.
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров ранее сообщил, что иностранные компании отказали России в поставке компонентов для МС-21, не назвав причин такого решения. Причем, по его словам, некоторые заказы были заранее оплачены.
В то же время министр отметил, что в связи с этим Россия подписала соглашения по импортозамещению с рядом компаний. Таким образом, серийное производство МС-21 с замещенными импортными комплектующими, по его предположению, начнется в 2024 году.
Санкции против авиации заставили задуматься над импортозамещением в этой отрасли
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: