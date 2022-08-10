Крупнейшая грузовая авиагруппа РФ проведет массовое сокращение пилотов Boeing – СМИ

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Группа "Волга-Днепр" приняла решение о сокращении более 200 пилотов дочерних грузовых авиакомпаний AirBridgeCargo и "Атран", летавших на самолетах Boeing. Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на близкие к компании источники.

Уточняется, что несколько экипажей сохранят на случай, если будет получено разрешение на возврат самолетов зарубежным лизинговым компаниям от Минтранса РФ.

"Ресурсы компании не безграничны. Оптимизация численности – вынужденная мера. Она проводится поэтапно, чтобы иметь возможность консервации флота", – отметил представитель "Волги-Днепра".

Он также добавил, что в настоящее время авиакомпания находится на пике нагрузки, перевозки в таком режиме будут сохранены минимум до середины следующего года. Представитель авиаперевозчика выразил надежду на сохранение бизнеса AirBridgeCargo и "Атрана", в парке которых были только зарубежные воздушные судна.

По данным источника РБК, некоторые пилоты покинули компанию еще в начале весны по своему желанию, другие – по соглашению с работодателем.

Ранее сообщалось, что российские авиакомпании, в том числе "Аэрофлот", начали разбирать самолеты, чтобы обеспечить наличие запасных частей, которые стали недоступны из-за западных санкций.

В агентстве отмечают, что минимум один российский самолет Sukhoi Superjet 100 и Airbus A350, оба эксплуатируемые "Аэрофлотом", в настоящее время остановлены и разбираются. Оборудование было взято и с пары самолетов Boeing 737 и Airbus A320 "Аэрофлота".

