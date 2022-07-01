Спецпредставитель президента РФ оценил запасы транспортной техники в стране

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Запасов техники для различных видов транспорта в России хватит на 3–4 года, заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

"Правильно было упомянуто, что три-четыре года мы еще на старых запасах проживем – дорожной техники, авиационной техники, ряда других средств транспортного машиностроения", – цитирует его РИА Новости.

Иванов подчеркнул необходимость рассмотреть возможность импортозамещения такой техники. При этом следует замещать только ключевые технологические цепочки, без которых невозможно создать эффективную технику, добавил он.

Ранее сообщалось, что Минпромторг изучит возможность производства запчастей для иностранных самолетов в РФ, чтобы своевременно ремонтировать сохраненные в РФ Boeing и Airbus.

Уточняется, что ведомство попросило авиаперевозчиков и сервисные компании предоставить данные по номенклатуре и количеству требуемых запчастей. В свою очередь, Росавиация направила в компании такую просьбу.

До этого сообщалось, что "Аэрофлот" планирует заказать у Объединенной авиастроительной корпорации 300 самолетов. Якобы соответствующий рамочный договор стороны собираются подписать на Петербургском экономическом форуме. Парк авиаперевозчика пополнят лайнеры Superjet 100, МС-21 и Ту-214.

