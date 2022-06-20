В Минтрансе РФ обсуждают вопрос введения дополнительных сборов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Минтрансе РФ обсуждают возможность введения дополнительных сборов в авиационной сфере, однако они не затронут пассажиров. Об этом сообщил глава ведомства Виталий Савельев.

"Такой, знаете, вопрос обсуждается. Но это точно будет не за счет пассажиров", – сказал он в эфире телеканала "Россия 1".

По словам Савельева, отечественные авиакомпании по-прежнему обеспечивают безопасность полетов на достойном уровне. Он отметил, что ни одна компания не станет рисковать жизнями пассажиров, поскольку безопасность является безусловным приоритетом. Так, для решения этой задачи многие авиакомпании, включая "Аэрофлот", создавали собственные инжиниринговые центры.

"Да, есть проблемы: у нас 1 272 самолета, из которых 1 148 – это пассажирские самолеты. Мы, конечно, не готовились к санкциям, но экономика процесса показывала, что нам надо организовывать сервис внутри России", – сказал Савельев.

Также он отметил, что сохраняется проблема комплектующих запчастей, однако она представляется разрешимой.

"С Минпромторгом мы работаем в тесном контакте, и пока мы считаем, что мы сможем решить эту проблему. Поэтому опасаться за безопасность, я считаю, что не следует", – пояснил министр.

По его словам, "Аэрофлот" и другие российские авиакомпании рассматривают в качестве базового для своего авиапарка самолет Ту-214. Савельев пояснил, что они рассчитывают постепенно перейти на данную модель.

Ранее сообщалось, что в России обсуждают создание в стране резервного фонда поддержки авиапассажиров. Средства фонда планируют тратить на выполнение обязательств перевозчиков перед пассажирами при форс-мажорах. Речь идет о случаях, когда при банкротстве какой-либо авиакомпании ее клиентов пересаживают на другие рейсы или возвращают им деньги за билеты.

