Аэропорт Внуково принял решение о сокращении менее 5% сотрудников компании

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Аэропорт Внуково сообщил о сокращении 149 сотрудников компании, что составляет менее 5% персонала, из-за сложившейся ситуации в сфере гражданской авиации, пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу авиагавани.

Также закрыт прием на работу, введен режим простоя и предложен режим неполного рабочего времени из-за сниженной загрузки.

Кроме того, авиагавань вынуждена сокращать расходы, при этом оптимизационные меры не окажут влияние на качество обслуживания пассажиров и обеспечение безопасности гостей, пассажиров и членов экипажей.

Ситуация в сфере международных авиаперевозок осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

После этого Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против РФ санкции, а также закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. Зарубежные лизингодатели между тем запросили возврат более 500 воздушных судов авиаперевозчиков РФ. В отрасли заявили, что выкупить самолеты не получится, поскольку это обойдется в 20 миллиардов долларов.