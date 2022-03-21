Аэропорт Шереметьево перевел 20% сотрудников в режим простоя

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Руководство группы компаний "Международный аэропорт Шереметьево" приняло решение временно перевести 20% своих сотрудников в режим простоя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой главу пресс-службы аэропорта Анну Захаренкову.
"Доля персонала, <...> который был переведен в режим простоя, существенно ниже указанных в ряде СМИ 40%", – подчеркнула она.
По словам Захаренковой, загрузка аэропорта в последние дни сократилась на 70%. Кроме того, число работников в простое зависит от ситуации в каждой конкретной организации, входящей в ГК, или подразделении воздушной гавани.
Как рассказал в беседе с News.ru президент Шереметьевского профсоюза летного состава Игорь Дельдюжов, данное решение обусловлено тем, что российские авиакомпании почти перестали летать за границу, а зарубежные – в Россию.
"Южный комплекс аэропорта Шереметьево состоит из трех терминалов – D, E и F. F на ремонте, потом закрыли E, а сейчас закрыли D. То есть фактически весь южный блок остановлен, потому что произошло очень резкое сокращение пассажирских перевозок. Поэтому, чтобы сократить расходы, аэропорт вынужден пойти на такие меры", – объяснил он.
По словам Дельдюжова, это позволит аэропорту сократить расходы на электроэнергию, охрану и работу многих других служб. Такая ситуация сохранится до тех пор, пока с РФ не снимут санкции и страны не откроют небо для российских самолетов.
Президент профсоюза также добавил, что сейчас рассматривается вариант переноса международного авиахаба в Сочи. Это нужно для того, чтобы российские Superjet, на которые не наложат арест, могли летать за границу с учетом их маленькой дальности полета. Airbus и Boeing между тем будут совершать рейсы внутри страны.
16 марта аэропорт Шереметьево временно закрыл терминалы E и D в связи с текущей ситуацией в области международных авиаперевозок. Помимо этого, воздушная гавань прекратила использовать третью взлетно-посадочную полосу и приостановила инвестиционные проекты.
В Шереметьево временно закрыт терминал D
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