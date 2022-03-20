Свыше 60 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В аэропортах Москвы в ночь на 20 марта отменено и задержано более 60 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписания".

Так, в Домодедово отменили 24 рейса и задержали пять. В Шереметьево отменили 17 рейсов и задержали три.

Во Внуково отменили восемь рейсов и задержали четыре.

Ранее сообщалось, что аэропорт Шереметьево временно закрыл терминалы E и D. Также воздушная гавань прекратила использовать третью взлетно-посадочную полосу.

До этого в Шереметьево временно закрывали терминал D. Пространство воздушной гавани решили оптимизировать из-за сокращения количества международных рейсов.

Пассажиров перенаправляли в терминалы В и С. Все авиакомпании заблаговременно информировали об этом своих клиентов.