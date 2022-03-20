Свыше 60 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов
В аэропортах Москвы в ночь на 20 марта отменено и задержано более 60 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписания".
Так, в Домодедово отменили 24 рейса и задержали пять. В Шереметьево отменили 17 рейсов и задержали три.
Во Внуково отменили восемь рейсов и задержали четыре.
Ранее сообщалось, что аэропорт Шереметьево временно закрыл терминалы E и D. Также воздушная гавань прекратила использовать третью взлетно-посадочную полосу.
До этого в Шереметьево временно закрывали терминал D. Пространство воздушной гавани решили оптимизировать из-за сокращения количества международных рейсов.
Пассажиров перенаправляли в терминалы В и С. Все авиакомпании заблаговременно информировали об этом своих клиентов.
Российские авиакомпании возобновляют перелеты по зарубежным направлениям
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