В Минтрансе рассказали, сколько зарубежные авиакомпании тратят на облет РФ

Фото: depositphotos/Feverpitch

Дополнительные расходы зарубежных авиакомпаний, связанные с ограничением использования воздушного пространства России, еженедельно составляют свыше 37,5 миллиона долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минтранса.

"По оценкам, дополнительные расходы перевозчиков 19 стран (США, Канада, Великобритания, Австрия, Бельгия, Венгрия, Германия, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция) составляют более 37,5 миллиона долларов США еженедельно", – говорится в сообщении.

В Минтрансе подчеркнули, что в ближайшее время западные пассажиры и отправители грузов столкнуться с ростом цен.

Евросоюз закрыл свое воздушное пространство для российских самолетов из-за ситуации на Украине. В частности, российским лайнерам запрещается приземляться, взлетать и пролетать над территорией ЕС. В ответ на данное решение Россия закрыла небо для авиакомпаний из 36 стран.

Обострению ситуации предшествовало то, что в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.