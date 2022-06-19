Глава ФАС назвал парадоксальным рост цен на авиакеросин при снижении спроса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В России сложилась парадоксальная ситуация с ценами на авиационный керосин, сообщил в интервью РБК глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский.

По его словам, цена на авиакеросин растет, несмотря на то, что спрос снижается. Пр этом Шаскольский отметил, что такое положение вещей не влияет на стоимость авиабилетов. Он заметил, что этому способствует особый механизм демпфера, благодаря которому авиакомпаниям возвращается часть средств.

По данным на 17 июня, керосин стоит 65 129 рублей за тонну. ФАС следит за развитием ситуации.

В России обсуждают создание в стране резервного фонда поддержки авиапассажиров. Средства фонда планируют тратить на выполнение обязательств перевозчиков перед пассажирами при форс-мажорах.

Речь идет о случаях, когда при банкротстве какой-либо авиакомпании ее клиентов пересаживают на другие рейсы или возвращают им деньги за билеты.

До этого аэропорт Внуково сообщил о сокращении 149 сотрудников компании, что составляет менее 5% персонала, из-за сложившейся ситуации в сфере гражданской авиации. Также закрыт прием на работу, введен режим простоя и предложен режим неполного рабочего времени из-за сниженной загрузки.

Ситуация в сфере международных авиаперевозок осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

После этого Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против РФ санкции, а также закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. Зарубежные лизингодатели между тем запросили возврат более 500 воздушных судов авиаперевозчиков РФ. В отрасли заявили, что выкупить самолеты не получится, поскольку это обойдется в 20 миллиардов долларов.

