Россиянам вернут деньги за более чем 1 млн авиабилетов

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Авиаперевозчики РФ смогут вернуть пассажирам деньги за более чем 1 миллион билетов по отмененным полетам по внутренним и зарубежным направлениям, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство транспорта.

"Ранее правительство России приняло решение о выделении авиакомпаниям 19,5 млрд рублей в целях возврата денежных средств пассажирам за отмененные рейсы, как международные, так и внутренние. Данная мера позволит осуществить возврат порядка 1 млн билетов", – говорится в заявлении.

В Минтрансе РФ также уточнили, что аэропортам, работа которых была на время приостановлена, направлено 1,5 миллиарда рублей в целях компенсации их расходов.

Ранее замруководителя Росавиации Владимир Потешкин сообщил, что в связи с отменой рейсов авиаперевозчикам было дано поручение продолжить работу с пассажирами, в том числе организовать возврат средств за билеты в полном объеме или предоставить возможность перебронировать их на альтернативные направления.

