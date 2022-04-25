В Росавиации рекомендовали авиакомпаниям проанализировать стоимость полетов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Вопрос стоимости билетов на самолет имеет важное социальное значение, и любое ее увеличение должно быть обоснованным, сообщил замруководителя Росавиации Владимир Потешкин в ходе совещания по вопросу бесперебойного выполнения полетов в период майских праздничных дней.
"Авиакомпаниям рекомендовано провести анализ тарифообразования на каждом маршруте с тем, чтобы стоимость авиаперевозок сохраняла уровень доступности для граждан. Необоснованный рост стоимости билетов недопустим", – отметил Потешкин.
Замруководителя Росавиации уточнил, что в связи с отменой рейсов авиаперевозчикам было дано поручение продолжить работу с пассажирами, в том числе организовать возврат средств за билеты в полном объеме или предоставить возможность перебронировать их на альтернативные направления.
В свою очередь, замруководителя Росавиации Наталья Андрианова сообщила авиакомпаниям о принятом кабмином РФ постановлении о частичной компенсации перевозчикам расходов по возвратам билетов пассажирам. Уточняется, что благодаря этой мере поддержки перевозчики смогут сохранить финансовую устойчивость. Начать принимать заявки по данному вопросу планируют в ближайшее время.
Кроме того, в ходе совещания авиакомпании были проинформированы о решении кабмина о предоставлении 100 миллиардов рублей на поддержание их операционной перевозочной работы в летний сезон текущего года. Отмечается, что планируется выплачивать перевозчикам субсидии по фактическому пассажирообороту. В настоящее время проект постановления об утверждении правил и условий предоставления субсидии готов и направлен в правительство.
Также все участники сферы авиаперевозок, как уточнил Потешкин, должны скоординировать совместные усилия для обеспечения штатного выполнения полетов как в период майских праздников, так и в целом. Это необходимо для повышения безопасности и регулярности перевозок пассажиров и недопущения нарушения их прав.
Ранее Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов юга и центра России до 1 мая. Отмечается, что запрет продлен до 03:45 по московскому времени. Полеты временно ограничены в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
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