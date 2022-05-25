В России могут ввести новый сбор с авиапассажиров – СМИ

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В России обсуждают создание в стране резервного фонда поддержки авиапассажиров. Об этом со ссылкой на три источника на рынке и письмо вице-президента ТКП Алексея Шубенкова в Минтранс от 7 апреля сообщает газета "Известия".
Уточняется, что дискуссии по этому поводу ведут министерство транспорта РФ, АО "ТКП" и госкорпорация "Ростех". Средства фонда планируют тратить на выполнение обязательств перевозчиков перед пассажирами при форс-мажорах. Речь идет о случаях, когда при банкротстве какой-либо авиакомпании ее клиентов пересаживают на другие рейсы или возвращают им деньги за билеты.
По информации издания, в письме Шубенкова в Минтранс отмечается, что фонд планируют создать не за счет бюджетных средств. Предлагается установить сбор, взимаемый с пассажиров при оформлении билетов. При этом указывается, что это не приведет к увеличению стоимости авиаперелетов, так как новый платеж будет формироваться за счет перераспределения сборов.
Два источника в авиаотрасли заявили, что размер сбора пока не определен, но обсуждается величина в размере от 70 до 250 рублей за перелет. При этом часть платежа может пойти не в бюджет будущего фонда, а будет перечислена оператору системы за оказание услуги.
Ранее сообщалось, что ассоциация "Аэропорт", которая объединяет Домодедово, Пулково, "Аэропорты Севера", объекты Дальнего Востока и 30 других, обратилась в Минтранс с просьбой разрешить им не списывать старое иностранное оборудование для досмотра пассажиров.
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