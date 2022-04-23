Кабмин одобрил возмещение расходов авиакомпаниям для перевозок по России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Правительство России одобрило проект возмещения операционных расходов российским авиакомпаниям, осуществляющим перевозки внутри страны. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Отмечается, что решение принято в качестве меры поддержки в условиях санкционного давления на Россию.

"Министру транспорта Российской Федерации В.Г.Савельеву взять под личный контроль реализацию программы частичной компенсации расходов перевозчиков на пассажирские авиаперевозки внутри страны", – отмечается в сообщении правительства.

Также кабмин одобрил проект, согласно которому Росавтодору выделят средства на обеспечение дорожной деятельности. Это позволит продолжить развитие и модернизацию сети автомобильных дорог общего пользования.

Еще один документ, поддержанный правительством, касается предоставления регионам иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности. Бюджетные ассигнования федерального дорожного фонда предполагается перераспределить на сумму не использованных в 2021 году средств.

Ранее министерство торговли Соединенных Штатов ввело экспортные ограничения против авиаперевозчиков России "Аэрофлота", Azur Air и Utair. Согласно документу американского ведомства, три данных постановления о временном отказе не разрешают этим организациям принимать участие в сделках, подпадающих под действие правил экспортного регулирования, в том числе экспорт и реэкспорт из США.

Позже авиакомпания "Аэрофлот" сообщила, что продолжает осуществлять свою операционную деятельность в соответствии с полетной программой. В заявлении перевозчика подчеркивалось, что приоритетами компании были и остаются безопасность, пунктуальность и комфорт пассажиров.