Минторг США лишил экспортных привилегий российского грузового авиаперевозчика "Авиастар"

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В министерстве торговли США заявили о том, что за нарушение вводимых им санкций приостанавливает экспортные привилегии российского грузового авиаперевозчика "Авиастар". Об этом сообщает РИА Новости.

Как уточнили в ведомстве, "Авиастар" лишается, в том числе, права экспорта из Соединенных Штатов и реэкспорта товаров, подпадающих под действие экспортного контроля.

Ранее министерство торговли США опубликовало список, в который вошли около 100 пассажирских и грузовых самолетов, летавших в Россию в нарушение американского экспортного контроля. В сообщении, размещенном на официальном сайте ведомства, указано, что любое предоставление услуг данным воздушным судам может повлечь за собой наказание в виде штрафа, тюремного срока или лишения транспортных привилегий.

В список попали воздушные суда, эксплуатируемые российскими авиаперевозчиками. В их числе – "Аэрофлот", AirBridge, Cargo, Utair, Nordwind, Azur Air и "Авиастаром".

