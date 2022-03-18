США запретили полеты побывавшим недавно в РФ 100 самолетам

Фото: depositphotos/Chalabala

Министерство торговли США опубликовало список, в который вошли около 100 пассажирских и грузовых самолетов, летавших в Россию в нарушение американского экспортного контроля.

В сообщении, размещенном на официальном сайте ведомства, указано, что любое предоставление услуг данным воздушным судам может повлечь за собой наказание в виде штрафа, тюремного срока или лишения транспортных привилегий.

В список попали воздушные суда, эксплуатируемые российскими авиаперевозчиками. В их числе – "Аэрофлот", AirBridge, Cargo, Utair, Nordwind, Azur Air и "Авиастаром".

"Чтобы предотвратить любое обслуживание этих самолетов, в том числе из-за границы, международные полеты из России на этих воздушных судах приостановлены", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Великобритания объявила уголовным преступлением появление любого российского самолета в ее воздушном пространстве. Глава британского министерства транспорта Грант Шэппс заявил, что теперь правительство может задерживать эти самолеты.

Обострению ситуации предшествовало то, что в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.