Кабмин утвердил временные правила лизинга, аренды и приобретения иностранных самолетов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Правительство России ввело временные правила расчетов за лизинг, аренду и покупку самолетов у компаний из недружественных государств.

"Если компания-лизингодатель имеет структурное подразделение, зарегистрированное в России, то платежи будут идти на ее счет в российском банке в рублях", – говорится в сообщении.

Если иностранная компания работает с российскими партнерами через свое структурное подразделение в государстве, не исполняющее международные санкции, оплата может осуществляться в валюте этой страны или в рублях.

Ранее кабмин утвердил дополнительные меры по повышению устойчивости российской экономики на фоне санкций. В частности, будет снижена налоговая нагрузка для сетевых компаний, которые по госконтрактам занимались перекладкой инженерных коммуникаций. Для этого будет уточнена база расчета налога на прибыль.

