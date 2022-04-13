В ГД считают, что уход иностранных компаний из России не должен остаться безнаказанным

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Демонстративный уход иностранных компаний из России не должен остаться безнаказанным, считает депутат Госдумы Алексей Черняк.
По мнению парламентария, такие организации проявили неуважение к стране и людям, которые пользовались их услугами и доверяли их продукции.
"Необходимо реальное экономическое наказание для недружественных компаний за их поведение. Предлагаю подобные компании, в том числе из IT-сферы, внести в недружественный список, чтобы в последующем исключить их возвращение на наши рынки", – приводит слова Черняка РИА Новости.
В частности, депутат предложил принять законодательный акт, запрещающий недружественным иностранным компаниям работать в России в течение десяти лет с дальнейшей пролонгацией. При этом в отдельных случаях сроки запрета могут быть пересмотрены, если организация откажется от недружественных действий, добавил парламентарий.
Накануне в Госдуму внесли законопроект о внешнем управлении иностранными компаниями, которые объявили об уходе из РФ. Мера будет касаться организаций, которые напрямую влияли на стабильность экономики страны.
Документом предлагается принимать решение по подобным компаниям посредством работы межведомственной комиссией при министерстве экономического развития РФ по предложениям других министерств и глав регионов. Кроме того, законопроект предусматривает возобновление работы в России для иностранного собственника. Допускается и возможность продажи пакета акций.
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