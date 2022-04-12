Депутат Наумов назвал последствия ухода западных брендов из России

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов оценил последствия ухода иностранных брендов из России.
"Первое, что мы увидим, – это изменения в рекламе на массовых каналах. Мы почувствуем, как эти десятилетия на нашем рынке доминировал коллективный западный бренд", – заявил депутат в беседе с Life.ru.
Наумов отметил, что действующие сейчас в России антикризисные меры помогут компенсировать поставки товаров народного потребления. Он также подчеркнул, что закрытие ряда магазинов в столице не станет проблемой для населения городов в регионах.
Ключевым аспектом парламентарий назвал стабильность на продовольственном рынке. По словам Наумова, в этой области преобладают российские торговые марки.
Отдельно депутат оценил ситуацию с лекарственной безопасностью страны. В качестве меры поддержки отрасли представитель Госдумы предложил создавать льготные условия для российских производителей лекарств полного цикла с целью повысить доверие к ним.
Ранее в Госдуму внесли на рассмотрение законопроект о внешнем управлении иностранными компаниями, которые объявили об уходе из РФ. Мера будет касаться организаций, которые напрямую влияли на стабильность экономики страны.
Массовый уход компаний из России начался после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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