Депутат Наумов назвал последствия ухода западных брендов из России

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Зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов оценил последствия ухода иностранных брендов из России.

"Первое, что мы увидим, – это изменения в рекламе на массовых каналах. Мы почувствуем, как эти десятилетия на нашем рынке доминировал коллективный западный бренд", – заявил депутат в беседе с Life.ru.

Наумов отметил, что действующие сейчас в России антикризисные меры помогут компенсировать поставки товаров народного потребления. Он также подчеркнул, что закрытие ряда магазинов в столице не станет проблемой для населения городов в регионах.

Ключевым аспектом парламентарий назвал стабильность на продовольственном рынке. По словам Наумова, в этой области преобладают российские торговые марки.

Отдельно депутат оценил ситуацию с лекарственной безопасностью страны. В качестве меры поддержки отрасли представитель Госдумы предложил создавать льготные условия для российских производителей лекарств полного цикла с целью повысить доверие к ним.

Ранее в Госдуму внесли на рассмотрение законопроект о внешнем управлении иностранными компаниями, которые объявили об уходе из РФ. Мера будет касаться организаций, которые напрямую влияли на стабильность экономики страны.

Массовый уход компаний из России начался после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.