В ГД внесен законопроект о внешнем управлении компаниями, покинувшими РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Представители партии "Единая Россия" внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о внешнем управлении иностранными компаниями, которые объявили об уходе из РФ.

"Его главная цель – защитить интересы россиян, сохранить рабочие места и поддержать экономику. Инициатива "Единой России" коснется тех компаний, которые приняли решение без очевидных экономических причин, основываясь на антироссийских настроениях в Европе и США", – говорится в сообщении партии.

Речь идет об организациях, которые напрямую влияли на стабильность экономики, например в части критически важного производства, выпуска товаров первой необходимости или если были градообразующими.

Документом предлагается принимать решение по подобным компаниям посредством работы межведомственной комиссией при министерстве экономического развития РФ по предложениям других министерств и глав регионов.

Также законопроект предусматривает возобновление работы в России для иностранного собственника. Допускается и возможность продажи пакета акций.

"Законопроект "Единой России" о внешнем управлении иностранными компаниями, которые объявили об уходе с российского рынка, – первый шаг к тому, чтобы процедура введения внешнего управления стала цивилизованной и понятной для всех", – отметил один из авторов инициативы, первый зампредседателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы Михаил Старшинов.

Он подчеркнул, что действия западных стран в отношении России совершены вне правового поля.

"Я надеюсь, что они будут отменены и все процессы снова вернутся в правовое поле, а не будут происходить на основе политических убеждений. Потому что те каноны, которые пестовались так называемыми цивилизованными странами веками, в одночасье превратились в труху", – резюмировал Старшинов.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предположил, что западные компании, покинувшие российский рынок, хотели бы вернуться, но боятся. Он отметил, что на решение организаций повлияли правительства тех или иных стран.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

