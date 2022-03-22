Юрист оценил вероятность ухода западных кино и музыки с онлайн-платформ в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Юрист по авторским правам Алексей Сорочихин в беседе с Москвой 24 допустил, что западные правообладатели фильмов и музыки могут не продлить истекающие договоры на свои произведения с российскими онлайн-платформами.

Ранее ведущие голливудские студии приняли решение приостановить прокат своих картин в России. В их числе – компании Paramount, Universal Pictures, Walt Disney Company, Sony Pictures и Warner Bros.

Сорочихин рассказал, что права на трансляцию любых произведений передаются стриминговым площадкам на условиях контракта. По нормам международного права договоры, которые были заключены до решения зарубежных студий приостановить работу с Россией, должны действовать, объяснил юрист.

"Но при этом в договоре могут быть условия форс-мажора. Это ситуации, которые позволяют одной из сторон тем или иным способом или приостановить отношения, или прекратить их. Здесь нужно изучать конкретную тематику каждого договора по каждому произведению или их совокупности", – отметил собеседник Москвы 24.





Алексей Сорочихин юрист по авторским правам По идее, не должен произойти отзыв тех лицензий, которые уже были выданы на трансляцию фильмов и музыкальных произведений. Но теоретически в случае тех или иных форс-мажорных обстоятельств, которые будут удовлетворять требованиям договора, он может быть расторгнут.

Подходит ли ситуация вокруг Украины под форс-мажорную, каждый участник договора способен трактовать по-своему, продолжает Сорочихин. Если у сторон возникают разногласия, они могут продолжить разбирательства в суде, подчеркнул юрист.

"Без обсуждения условий договора или его продления, если он заканчивается, изымать права, которые уже были переданы на те или иные произведения, никто не будет. Все-таки бизнес должен идти в рамках закона и в соответствии с нормами", – считает Сорочихин.

Сохранение западного контента на российских онлайн-платформах также будет зависеть от сроков лицензий, которые были выданы правообладателем, обратил внимание специалист. В среднем они действуют пять лет, сказал Сорочихин. Срок может быть как длиннее, так и короче, если западные студии и российские стриминговые сервисы изначально об этом договорились, добавил он.

Юрист допустил, что правообладатель теоретически может не продлить истекающие лицензии на те или иные произведения. В этом случае они пропадут с российских цифровых платформ, указал Сорочихин.





Алексей Сорочихин юрист по авторским правам Я считаю, ситуация с зарубежными произведениями останется плюс-минус более-менее стабильной. По крайней мере, в ближайшем обозримом будущем. Возможны единичные эксцессы по непродлению тех или иных лицензий, которые будут заканчиваться. Но резких изменений ситуации я не вижу.

Комментируя решение группы Pink Floyd удалить свои песни с российских цифровых сервисов, Сорочихин отметил, что не все причастные к созданию тех или иных произведений могут поступить подобным образом. Если музыкант или режиссер передал права на свое творчество продюсерскому центру или киностудии, он не способен принимать такие решения, резюмировал юрист.

Ранее глава организации "Общественная потребительская инициатива" Олег Павлов выступил с предложением разрешить гражданам РФ свободное использование зарубежных игр, фильмов, сериалов и музыки. Соответствующий документ он направил в правительство РФ. Инициатива касается западных компаний, решивших перестать предоставлять на территории России развлекательный контент.