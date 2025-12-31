Форма поиска по сайту

31 декабря 2025, 12:23

Мэр Москвы

Собянин: построена пересадка на станции "Академическая" Троицкой линии метро

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

На Троицкой линии московского метрополитена появилась новая подземная пересадка с "Академической" на одноименную станцию Калужско-Рижской ветки. Об этом Сергей Собянин сообщил в канале в мессенджере MАХ.

"Продолжаем создавать современную и надежную инфраструктуру метро для удобства горожан. <...> Теперь переход между ними стал быстрее и комфортнее – без выхода на улицу", – подчеркнул мэр.

Как напомнил градоначальник, станция "Академическая" была открыта в сентябре. В настоящее время ведется строительство станций второго этапа Троицкой линии, на которых также будут предусмотрены удобные переходы и выходы.

Ранее около станции "Корниловская" изумрудной ветки столичной подземки построили комфортный надземный пешеходный переход. Здесь находятся агрокластер и крупные торговые комплексы. Сама станция расположена вдоль оживленного Калужского шоссе на пересечении с улицей Адмирала Корнилова.

Новый переход совместили с уже существующим, также с каждой стороны установили лифты.

Пассажиропоток на Троицкой линии столичного метро увеличился на 45%

