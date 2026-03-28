Сергунина анонсировала детский конкурс в честь Года единства народов России

Фото: пресс-служба Депкульта

В столице начался конкурс детского рисунка "Культура без границ", посвященный Году единства народов России. Он ориентирован на юных художников в возрасте от 10 до 17 лет. Прием заявок продлится до 30 апреля, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"Победителей и призеров определят в нескольких номинациях. Например, ребята могут изобразить природные красоты нашей страны, национальные костюмы, блюда, атрибуты быта. Одна из работ украсит лимитированную серию единых читательских билетов", – рассказала Сергунина.

Конкурс организуют при участии библиотеки № 128 – культурного центра М. А. Шолохова. Поэтому в специальной номинации авторам предлагают поделиться иллюстрациями к произведениям этого советского писателя.

Рисунки оценит жюри, состоящее из художников, дизайнеров, деятелей культуры и искусства. Эксперты будут учитывать технику выполнения, соответствие заявленной теме, оригинальность и другие параметры.

Список финалистов, прошедших отборочный этап, разместят на сайте Московской дирекции по развитию культурных центров. Лауреатов и призеров объявят в мае, их работы представят на выставке в библиотеке № 128.

Познакомиться с требованиями к рисункам и условиями подачи заявок можно на странице конкурса.

Ранее в столице открылся прием заявок работников культуры на конкурс "Московские мастера", приуроченный ко Дню работника культуры. Заявки специалисты культурно-просветительской сферы Москвы могут прислать до 12 апреля. Конкурс пройдет в три этапа. Участникам предстоит решить практические задачи, презентовать свои проекты и творческие номера.

