Сергей Собянин: модернизация московских театров в 2026 году продолжится

Сергей Собянин рассказал в мессенджере MAX, что в этом году будет продолжена модернизация Московского театра оперетты, Театра Олега Табакова, Театра Моссовета и Театра Сатиры.

Мэр заявил, что с 2013 года удалось построить, реконструировать, отреставрировать и отремонтировать 105 зданий и помещений 42 московских театров. Речь идет про "Геликон-Опера", Театр на Таганке, "Современник", Театр Эстрады, "У Никитских ворот", Театр на Покровке, Еt Cetera, "Волшебная лампа", "Ведогонь-театр", "Русская песня", Театр на Малой Бронной, "Театр кошек Куклачёва" и "Тень".

В прошлом году завершились работы в здании "Мастерской "12" Никиты Михалкова" и в помещениях Театра Олега Табакова на улице Чаплыгина. В рамках реконструкции специалисты оборудуют объекты современным оборудованием, благодаря чему режиссеры и артисты получают новые возможности для реализации своих планов.

Собянин также упомянул, что в 2025-м московские театры посетили свыше 5 миллионов человек. Кроме того, состоялась 281 премьера. Помимо этого, фестиваль "Театральный бульвар", который в прошлом году проходил в Москве во второй раз и стал самым продолжительным в мире, получил статус международного.

В этом году, как сообщил мэр, в рамках фестиваля пройдут мероприятия, посвященные 150-летию Союза театральных деятелей России.

Ранее сцена "Мельников" на улице Стромынке, которая войдет в состав Московского театра на Малой Бронной, открылась после модернизации. Худрук учреждения Константин Богомолов уточнил, что на обновленной сцене представят премьеру спектакля "Гори, гори, моя звезда" режиссера Нины Чусовой. Постановка создается в стилистике 1920-х годов, в стиле русского авангарда, добавил худрук Театра на Малой Бронной.

