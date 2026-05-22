Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 мая, 18:57

Политика
Главная / Новости /

Independent: силы НАТО спустились в лондонское метро для отработки ударов по России

Силы НАТО спустились в метро Лондона для отработки ударов по России – СМИ

Фото: army.mod.uk

Военнослужащие НАТО оказались в Лондоне на заброшенной платформе станции Чаринг-Кросс. Они спустились туда для тренировочной операции по нанесению "глубоких ударов" по территории России в случае ее нападения на государства Альянса. Об этом сообщает британская газета The Independent.

Учения проводит корпус быстрого реагирования (ARRC), их кодовое название "Аркадный удар". Солдаты пробуют применять средства радиоэлектронной борьбы для подавления коммуникаций РФ, а также ликвидации дронов.

Военные по замыслу генералов в ходе учений должны отразить вымышленное вторжение в одну из стран Балтии. Глава Сухопутных войск НАТО генерал Кристофер Донахью выступил перед собравшимся с платформы метро.

"Цель "Быть готовым к 2030 году" – это не лозунг, это то, что мы должны сделать", – заявил он.

По его словам, старые формы мобилизации уже не являются преимуществом Североатлантического блока. Командующий британским центром ARRC генерал-лейтенант Майк Элвис объяснил важность применения разведывательно-ударной тактики. Он считает, что у российской стороны есть два существенных преимущества: якобы инициатива напасть и возможность сосредоточить силы в точке удара.

"Мы хотим, чтобы противник знал, что мы готовы к этому вызову", – подчеркнул Элвис.

Издание уточнило, что на заброшенной платформе создали командный центр. Этот штаб в критической ситуации мог бы управлять развертыванием 100 тысяч военных. Оборудование туда привозили ночью с помощью специального оборудования лондонской подземки.

Донахью отметил, что НАТО сильно отстает в разработке современного и недорогого оборудования. Он добавил, что Россия и Украина обучаются использовать новые технологии за месяцы, а у стран Североатлантического альянса на это уходят десятилетия. В частности, речь идет о дронах с оптоволоконной связью. Их невозможно подавать с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Алексис Гринкевич счел эти учения критически важными.

"Неспособность извлечь уроки и адаптироваться быстрее, чем наши противники, ставит под угрозу нашу обороноспособность", – заключил он.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о намерении дополнительно направить в Польшу пять тысяч американских военных. При этом Штаты выведут пять тысяч солдат из Германии. Такое решение Пентагон объяснил "требованиями театра военных действий" и обстановкой на местах.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

Чем опасны погодные качели и как подготовить к ним организм?

При смене погоды сосуды не успевают вовремя расшириться, чтобы улучшить кровоток

Накануне неблагоприятного прогноза стоит нормализовать режим дня

Читать
закрыть

Чем может быть опасен самостоятельный туризм?

Без страховки сумма на самостоятельное лечение может быть очень большой

При нарушении законов страны есть риск попасть под уголовную ответственность

Читать
закрыть

Как провести время на пляжах в рамках "Лета в Москве"?

С 30 мая запустится серия бесплатных тренировок и турниров

Спортивная программа включает тренировки по зумбе, йоге, фитроку и растяжке

Читать
закрыть

Что убивает автомобиль в жару?

Тема поддельных запчастей и технических жидкостей – "экстремально серьезная"

Ситуация усугубляется проблемой контроля компонентов, присутствующих на российском рынке

Читать
закрыть

Нужно ли мужчинам присутствовать на родах?

Поддержка во время родов и наблюдение за физиологическими процессами – это разные вещи

Шок из-за родов – это не особенность психики мужчин

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика