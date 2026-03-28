Новости

Новости

28 марта, 08:50

Политика

В МИД РФ заявили о посреднических усилиях для решения кризиса вокруг Ирана

Россия предпринимает посреднические усилия для разрешения кризиса вокруг Ирана. Об этом в беседе с РИА Новости заявил спецпредставитель министра иностранных дел по ближневосточному урегулированию Владимир Сафронков.

"В логике наших усилий идут мирные инициативы ряда региональных государств, в частности Турции, Египта и Пакистана, которые мы активно поддерживаем", – отметил спецпредставитель МИД.

По его словам, странам вне региона надо прекратить вмешиваться в дела Ближнего Востока и расстаться с колониальными фобиями. Сафронков призвал начать работу на базе таких принципов, как поощрение к диалогу, дипломатическому решению разногласий и созданию архитектуры безопасности.

В свою очередь, постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов добавил, что Иран, вероятно, со временем допустит МАГАТЭ на свои объекты.

"Какие могут быть инспекторы и кому они нужны, когда там идет война и когда наносятся удары в том числе по атомным объектам", – сказал Ульянов.

Он подчеркнул, что в целом от сотрудничества с МАГАТЭ иранцы не отказывались.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

В марте Вашингтон передал Тегерану план из 15 пунктов по завершению конфликта. Документ был распространен через правительство Пакистана, выступающее в качестве посредника, сказал спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
Главное

Как могут наказать за нарушение правил при жарке шашлыков?

За розжиг костра в парке вне специально отведенных мест грозит штраф

Если в результате пикника был причинен тяжкий вред здоровью человека, можно лишиться свободы

Читать
закрыть

Стоит ли обустраивать морские контейнеры для жизни на даче?

Контейнеры часто выбирают как альтернативу долгостроящимся кирпичным домам

Эксперты уверены: контейнеры стоит рассматривать как вариант для турбаз или кафе

Читать
закрыть

Зачем нужен тест на вирус папилломы человека?

Анализ позволяет оценить риск развития онкологических заболеваний

Папилломы могут вызывать воспалительные процессы в половых органах

Читать
закрыть

Как организовать поездку на концерт за рубежом?

Если покупка происходит без турагента, нужно смотреть, кто является генеральным агентом

Важно доверять только проверенным ресурсам и ничего не покупать на сомнительных площадках

Читать
закрыть

Как подготовить организм к московским велофестивалям?

Стоит начать заранее ездить в парках в удовольствие

Важны небольшие скоростные нагрузки, чтобы вырабатывать выносливость

Читать
закрыть

Как квоты на иностранное кино повлияют на качество фильмов в РФ?

Российский кинематограф выжил в трудный период и сегодня "набирает мускулы"

Однако эксперты уверены: квоты напрямую не влияют на качество кино

Читать
закрыть

Когда вступит в силу полный запрет вейпов в России?

Мера, скорее всего, будет вводиться не резко, а с определенным лагом

Это нужно, чтобы система успела подготовиться

Читать
закрыть

Можно ли дружить на работе?

Дружба в рабочем коллективе может привести к увольнению

Крупные компании зачастую не поощряют неформальные отношения в коллективе

Читать
закрыть

