В МИД РФ заявили о посреднических усилиях для решения кризиса вокруг Ирана

Фото: 123RF.com/krimkate

Россия предпринимает посреднические усилия для разрешения кризиса вокруг Ирана. Об этом в беседе с РИА Новости заявил спецпредставитель министра иностранных дел по ближневосточному урегулированию Владимир Сафронков.

"В логике наших усилий идут мирные инициативы ряда региональных государств, в частности Турции, Египта и Пакистана, которые мы активно поддерживаем", – отметил спецпредставитель МИД.

По его словам, странам вне региона надо прекратить вмешиваться в дела Ближнего Востока и расстаться с колониальными фобиями. Сафронков призвал начать работу на базе таких принципов, как поощрение к диалогу, дипломатическому решению разногласий и созданию архитектуры безопасности.

В свою очередь, постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов добавил, что Иран, вероятно, со временем допустит МАГАТЭ на свои объекты.

"Какие могут быть инспекторы и кому они нужны, когда там идет война и когда наносятся удары в том числе по атомным объектам", – сказал Ульянов.

Он подчеркнул, что в целом от сотрудничества с МАГАТЭ иранцы не отказывались.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

В марте Вашингтон передал Тегерану план из 15 пунктов по завершению конфликта. Документ был распространен через правительство Пакистана, выступающее в качестве посредника, сказал спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.