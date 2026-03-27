Юрист Бондаренко предупредила о невозможности зарегистрироваться в "контейнерном" доме

Россияне скупают морские контейнеры в качестве загородного жилья из-за роста цен на дома и стройматериалы, сообщили СМИ. В чем преимущества и недостатки такого решения – в материале Москвы 24.

Жизнь в контейнере

Россияне начали скупать морские контейнеры в качестве жилья из-за повышения цен на дачные дома и стройматериалы. Как рассказали телеграм-каналу Baza специалисты по продаже таких объектов, спрос на покупку за последние два года вырос на 60%.

Контейнеры часто выбирают как альтернативу долгостроящимся кирпичным домам, а также каркасному жилью, которое подорожало за последние полгода в среднем на 300–500 тысяч рублей за дом средних размеров.

Главной выгодой от подобной сделки называют упрощенную регистрацию объекта. Дом из морского контейнера нередко оформляют как некапитальный объект, то есть временное сооружение, например хозблок, поскольку он часто не имеет полноценного фундамента и подключения к постоянным инженерным сетям.

Привлекает покупателей и низкий ценник – контейнер можно приобрести за 140 тысяч рублей. Стоимость более просторных вариантов составит около 500 тысяч. Проектные дома-контейнеры с отделкой и коммуникациями обойдутся уже дороже – от 900 тысяч до 1,5 миллиона рублей.

Юрист по недвижимости Яна Бондаренко подчеркнула в разговоре с Москвой 24, что морские контейнеры невозможно оформить как капитальное строение.





Яна Бондаренко юрист по недвижимости Это не капитальное сооружение, оно не имеет прочной связи с землей, поэтому его нельзя поставить на кадастровый учет, а значит, и прописаться в нем нельзя. По сути, в глазах государства это приравнивается к хозяйственной постройке – как собачья будка или кошачий дом.

Некоторые владельцы оформляют такие контейнеры как некапитальные объекты, временные сооружения или хозяйственные блоки. При этом фактически проживать в таком контейнере, проводить там коммуникации, ставить камин, делить на комнаты – все это можно.

"Это будет просто дорогостоящая, красиво обустроенная хозяйственная постройка, но не жилой дом с точки зрения закона. Для проживания достаточно просто установить контейнер на участке – никаких дополнительных документов не требуется", – добавила эксперт.

Летом жарко – зимой холодно?

В свою очередь, заслуженный строитель России, лауреат премии правительства РФ в области науки и техники Азарий Лапидус рассказал Москве 24, что контейнеры действительно могут использоваться для загородного жилья, но люди должны понимать, что будут жить в "несколько особой атмосфере", так как воздух там не проходит через стены.





Азарий Лапидус заслуженный строитель России, лауреат премии правительства РФ в области науки и техники Долгосрочных медицинских наблюдений на эту тему нет, но помещение проветривается недостаточно хорошо, а для утепления нужны дополнительные вложения. При этом такие контейнеры можно превратить в благоустроенные и красивые дома, а их срок службы может быть очень долгим, так как это металл.

Если материал соответствующим образом обработать, он простоит десятки лет, подчеркнул эксперт. Он также пояснил, что контейнер обязательно нужно обшить теплоизоляционными материалами с внешней стороны, иначе находиться внутри будет невозможно – зимой там будет холодно, летом – жарко.

"Коммуникации – водоснабжение, водоотведение, электрику – подвести можно без проблем. Со слабыми токами могут возникнуть сложности, потому что из-за металлических стен может потребоваться дополнительный роутер и оборудование, но в целом все решаемо", – уточнил Лапидус.

В то же время риелтор Олег Свиридов в разговоре с Москвой 24 допустил, что морские контейнеры стоит скорее рассматривать как вариант для быстрого строительства, например, для турбаз или кафе.

"Основное достоинство – быстровозводимость: подготовили основу, привезли, установили, зафиксировали", – поделился эксперт.

По его мнению, для полноценного жилья контейнеры подходят неоднозначно из-за своих ограниченных габаритов. Даже с учетом внешней отделки остается очень мало пространства, и не всем будет комфортно.

Если же говорить о модульных домах в целом (не обязательно из морских контейнеров), то ситуация другая. Такой объект привозят, устанавливают на готовый фундамент, и он может быть оформлен как недвижимость. Можно получить свидетельство о собственности и даже взять жилищный кредит, заключил он.