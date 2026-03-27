Эксперт Лапидус: морские контейнеры подходят для жилья, но плохо проветриваются

Морские контейнеры могут использоваться для жилья, однако такие помещения проветриваются недостаточно хорошо и долгосрочных медицинских наблюдений на эту тему нет. Об этом Москве 24 рассказал заслуженный строитель России, лауреат премии правительства РФ в области науки и техники Азарий Лапидус.

Так эксперт прокомментировал новость о том, что россияне стали массово скупать морские контейнеры в качестве жилья. По данным СМИ, это произошло из-за высоких цен на дачные дома и стройматериалы. Специалисты по продаже таких объектов уточнили, что спрос за последние два года вырос на 60%.

Сами клиенты основным преимуществом покупки сооружения называют его упрощенную регистрацию, так как контейнер нередко оформляют как некапитальный объект, поскольку он не имеет полноценного фундамента и подключения к постоянным инженерным сетям.





Азарий Лапидус заслуженный строитель России, лауреат премии правительства РФ в области науки и техники В целом контейнеры получится превратить в очень благоустроенные и красивые дома. Срок службы может быть очень долгим, поскольку это металл. Если его соответствующим образом обработать, он простоит десятки лет. Учитывая, в каких условиях контейнеры возят через океан, при правильной обработке металла они очень долговечны.

При этом контейнер нужно обязательно обрабатывать теплоизоляционными материалами с внешней стороны, поскольку зимой внутри будет холодно, а летом – жарко. Водоснабжение, водоотведение и электрику тоже можно подвести без проблем, указал он.

"Со слабыми токами способны возникнуть сложности, потому что из-за металлических стен может потребоваться дополнительный роутер и оборудование для интернета, телевидения и так далее, но в целом все решаемо. Прокладывать коммуникации придется собственными силами", – сказал эксперт.

По его словам, банки вряд ли будут выдавать кредиты на такую недвижимость, но сам по себе процесс не запрещен. Главное – понимать, что это будет не совсем стандартное жилье, но при правильном подходе может стать комфортным и долговечным, заключил специалист.

Ранее на Кубани выставили на продажу дом у моря за 421 тысячу рублей. Это стало самым дешевым предложением на рынке недвижимости. Жилье расположено на Железнодорожной улице в Ейске, площадь помещения составляет 15 квадратных метров.